La Latin Academy di Pozzuoli trionfa in Spagna con un primo e terzo posto

PALMA DE MALLORCA – Lo scorso 3 maggio a Palma de Mallorca si è disputata una prestigiosa competizione WDSF Mallorca Dance Festival. In gara c’erano atlete provenienti da ogni parte del mondo e tra queste anche le atlete Marika Maddaluno e Giada Pone, della “Latin Academy” di Pozzuoli. Le due non solo sono state le uniche italiane a conquistare la finale della prestigiosa competizione internazionale, ma hanno portato a casa anche una medaglia d’oro e una di bronzo. In particolare Marika Maddaluno si è classificata al primo posto, mentre Giada Pone è salita sul terzo gradino del podio.