POZZUOLI/ «Leggiamo tour» nuova tappa nel Monte Nuovo

POZZUOLI – Tra sentieri immersi nel verde e il silenzio di un paesaggio modellato dal fuoco, un vulcano può ancora raccontare molto della storia dei Campi Flegrei. Da questa suggestione prende forma il secondo appuntamento di “Leggiamo in tour”, in programma sabato 9 maggio, dalle 9 alle 14, all’Oasi Naturalistica di Monte Nuovo. L’iniziativa propone una visita guidata in uno dei luoghi simbolo dell’area flegrea, offrendo un percorso immersivo tra natura e paesaggio vulcanico. L’itinerario si snoda tra sentieri ricchi di vegetazione mediterranea e punti panoramici di grande impatto, fino a raggiungere la sommità del cratere, da cui si apre una vista che abbraccia l’intero arco costiero, dal golfo di Pozzuoli a quello di Napoli. Il tour consente di osservare da vicino la morfologia del vulcano, nato in seguito all’eruzione del 1538 e oggi completamente trasformato dall’azione della natura. Il sito rappresenta un esempio significativo di rinaturalizzazione, dove l’equilibrio tra elementi geologici e biodiversità restituisce un ambiente di particolare armonia.

IL TOUR – La visita si svolgerà in tre turni, con gruppi contingentati e accompagnati da una guida ambientale, e sarà arricchita da momenti di lettura che si intrecciano con il racconto del paesaggio. Un secondo appuntamento è previsto per sabato 30 maggio, sempre dalle 9 alle 14, con una visita panoramica alla Solfatara. Dal punto di osservazione lungo via Coste di Agnano, una geologa guiderà i partecipanti attraverso storia, miti e fenomeni legati alla geologia dei Campi Flegrei, anche in questo caso articolando l’esperienza in tre turni. Tra gli elementi centrali dell’iniziativa c’è l’aspetto naturalistico e infatti lungo i percorsi del tour di Montenuovo si attraversa una fitta macchia mediterranea, segno della capacità della natura di rigenerarsi anche in contesti estremi. Lecci, querce sempreverdi e pini marittimi si alternano a specie come corbezzolo, mirto e lentisco, mentre nelle zone più aperte spiccano erica, rosmarino selvatico e ginestre in fiore. Il progetto “Leggiamo in tour” di Pagine Libere propone così una lettura del territorio come un racconto a cielo aperto, in cui sentieri, rocce e trasformazioni del paesaggio diventano strumenti di narrazione. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pozzuoli in collaborazione con Lunaria A2 e il Gruppo Archeologico Kyme, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.