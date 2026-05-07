Parcheggi, parla l’amministratore del CIC: «Necessaria variante al Puc per non far morire Bacoli»

BACOLI – E’ Uberto Siola, Amministratore del Cic, la società partecipata comunale che gestisce il patrimonio intorno ai laghi Fusaro e Miseno, a lanciare la sfida Bacoli. Attraverso un’intervista rilasciata all’edizione cartacea de “Il Mattino” l’architetto scelto da Josi, nel novembre scorso, ha presentato i suoi piani futuri per lo sviluppo di Bacoli. Tra il risanamento dei conti e di alcune strutture abbandonate, spunta la realizzazione di un B&B a Casevecchie e, soprattutto, il ritorno dei parcheggi sulle sponde dei laghi e in prossimità del mare. Il tema parcheggi, argomento sensibile che interessa non solo la cittadinanza bacolese, ma anche il pendolarismo regionale che ha sempre frequentato i litorali bacolesi, potrebbe trovare la definitiva soluzione nel progetto presentato da Siola al Sindaco.

RITORNO DEI PARCHEGGI – Un progetto che avrebbe del clamoroso che, di fatto, andrebbe a smentire in toto la politica messa in campo dal primo cittadino e dalla sua amministrazione di eliminare la sosta, lasciandola in piccole aree pertinenziali, in prossimità del mare di Miliscola. «Abbiamo consegnato al sindaco il progetto che prevede il ritorno dei parcheggi – afferma Siola a Il Mattino – sul litorale. Il Puc ne aveva limitato l’uso, ma senza parcheggi le navette non bastano. E’ una variante urbanistica necessaria per la sopravvivenza del turismo».

PROGETTO – Siola, in un colpo solo, conferma che i parcheggi sono “abusivi” a causa del Puc proposto dall’Amministrazione Della Ragione, ma sottolinea, anche, che senza la possibilità di sostare in prossimità del mare, il turismo muore. Il progetto presentato dall’Amministratore del Cic prevede, oltre ad una sostanziale variante al Puc, il ritorno di parcheggi autonomi, con capacità limitata rispetto alla precedente versione, con una generale riqualificazione del verde pubblico nelle aree dove nascerebbero queste nuove aree di sosta.