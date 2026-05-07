Cellulare in mano durante la guida: a Pozzuoli ritirate 50 patenti

POZZUOLI – Un bilancio che fa riflettere e che testimonia un’offensiva senza precedenti quella messa in campo dalla Polizia Municipale nelle ultime due settimane. I caschi bianchi, guidati dal Comandante Fabio Felice De Silva, hanno dato il via a un’operazione su vasta scala per garantire la sicurezza urbana e stradale, focalizzandosi sulle condotte più pericolose e sui fenomeni di degrado che minano la vivibilità della città. Il dato più allarmante emerge dai posti di controllo: in soli quindici giorni, gli agenti hanno provveduto al ritiro di oltre 50 patenti di guida. La causa? L’uso del cellulare durante la marcia. La distrazione da smartphone è oggi la prima causa di incidenti stradali gravi. Chi guida con il telefono in mano non commette solo un’infrazione, ma mette a rischio la vita altrui. La legge parla chiaro: per questa violazione è prevista la sospensione immediata del titolo di guida.

I CONTROLLI – Parallelamente al controllo stradale, la Polizia Municipale ha sferrato un duro colpo al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Numerosi soggetti sono stati sanzionati e allontanati dalle aree più critiche della città. Tuttavia, per estirpare questo fenomeno, serve un’alleanza tra Polizia ed automobilisti: i cittadini non devono cedere alle richieste di denaro e devono provvedere a denunciare immediatamente la presenza di questi personaggi. La segnalazione è lo strumento legale che ci permette di intervenire con la massima efficacia. I controlli hanno riguardato anche l’efficienza e la regolarità dei mezzi in circolazione. Sono state intercettate auto che trasportavano più passeggeri di quanto consentito. Una pratica rischiosissima che, in caso di sinistro, moltiplica esponenzialmente il numero di feriti e complica i soccorsi. Sequestrati poi diversi veicoli privi di copertura assicurativa. Si tratta di “bombe a orologeria” sulle strade, prive delle garanzie minime di sicurezza per chi guida e per chi viene coinvolto in eventuali incidenti. L’operazione non si ferma qui. Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori servizi mirati, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di sinistri e restituire decoro e legalità alle strade urbane.