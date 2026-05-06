POZZUOLI/ Commissario di Forza Italia chiede le dimissioni dell’assessore Gloria e spunta il “mi piace” del consigliere amico

POZZUOLI – C’è un groviglio di reazione intorno alla dura presa di posizione da parte dell’assessore Vittorio Gloria contro il piano restyling di via Napoli voluto dall’amministrazione Manzoni. Tra la marea di reazioni è arrivata anche quella del commissario cittadino di Forza Italia Carmine Morelli che, attraverso un’analisi politica sull’opportunità di Gloria di uscire pubblicamente contro il progetto di Manzoni e compagnia, ha chiesto le dimissioni ricevendo commenti e like su Facebook. Tra questi non è passato inosservato quello di Vitale Di Dio, consigliere di Pozzuoli al Centro, il gruppo per il quale proprio Gloria si è immolato. Si sarà trattato di un errore o si è davanti a un segnale di rottura all’interno del gruppo creato da Gennaro Pastore il quale, anche questa volta, è rimasto in silenzio mandando al “massacro” il proprio assessore.