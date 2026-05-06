Sabino scrive al ministro Nordio «Realizziamo Giudice di Pace a Quarto»

QUARTO – Il sindaco Antonio Sabino scrive al ministro della Giustizia Carlo Nordio: «Realizziamo a Quarto gli uffici del Giudice di Pace in un immobile già acquisito al patrimonio comunale». Dialogo avviato con il ministero. «Vogliamo collocare un presidio di giustizia, qual è l’Ufficio del Giudice di Pace, all’interno di un bene sottratto all’illegalità e acquisito al patrimonio comunale indisponibile. Una soluzione che rappresenta per la comunità di Quarto e, più in generale, per la comunità dei Comuni dell’area flegrea non solo un potenziamento dei servizi rivolti alla collettività, ma anche un messaggio tangibile di presenza forte dello Stato rafforzando la fiducia civica nelle Istituzioni».

LA RICHIESTA – E’ uno dei passaggi della nota ufficiale che il sindaco di Quarto Antonio Sabino, consigliere metropolitano di Napoli delegato al Patrimonio e Beni Comuni, ha inviato al ministro Guardasigilli Carlo Nordio per l’avvio ufficiale (in base a quanto previsto dal decreto legislativo 156/2012) del progetto di localizzare gli Uffici del Giudice di Pace in un immobile al corso Italia, di oltre mille e 500 metri quadrati, acquisito al patrimonio indisponibile dell’Ente e destinato con delibera di Consiglio comunale a finalità pubbliche. «Al ministro Nordio – spiega il sindaco Antonio Sabino – abbiamo illustrato l’articolato progetto di rigenerazione urbana e sociale che abbiamo realizzato a Quarto, fondato sul pieno riutilizzo dei beni confiscati e sulla creazione di un polo civico integrato per istruzione, sport e legalità destinato ai giovani. In questo ambito si colloca la nostra proposta, estesa anche ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida».