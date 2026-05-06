POZZUOLI/ Il Pd bacchetta l’assessore Gloria «Il governo della città richiede maturità politica»

POZZUOLI – Il Partito Democratico di Pozzuoli condanna le parole dell’assessore Vittorio Gloria in merito ai lavori di Via Napoli. «Considerazioni e osservazioni di membri della maggioranza, anche fossero legittime e fondate vanno fatte e discusse nelle sedi istituzionali dovute. – ha fatto sapere il partito con una nota – Ricordando che i membri di una giunta nell’ espletamento delle loro funzioni agiscono per deleghe attribuite dal sindaco e tutte riconducibili ad esso. Il governo di una città – si legge – richiede senso di responsabilità e maturità politica. Per tali ragioni chiediamo al sindaco di convocare una riunione nella quale ribadire tali concetti.» Gloria – da assessore ai lavori pubblici e alla viabilità – a nome del gruppo di Pozzuoli al Centro aveva annunciato ferma opposizione contro il progetto portato avanti dall’amministrazione Manzoni.