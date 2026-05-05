Manzoni unico sindaco assente all’inaugurazione dell’Ospedale di Comunità a Bacoli

POZZUOLI – Snobismo, “dispetto” a Josi o problemi interni nella sua Pozzuoli? Cosa si cela dietro l’assenza del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni all’inaugurazione del primo ospedale di comunità a Bacoli? Lontano dalla propria città il 1 maggio e il 25 aprile, dopo aver disertato le cerimonie istituzionali, Manzoni è stato ancora una volta l’unico sindaco assente alla cerimonia a cui hanno preso le alte cariche istituzionali locali e i vertici dell’Asl Napoli 2 Nord. Presenti all’evento – con tanto di fascia – c’erano il padrone di casa Josi Della Ragione e il sindaco di Monte di Procida Salvatore Scotto di Santolo. In giacca e cravatta anche il sindaco di Quarto Antonio Sabino. A rappresentare Pozzuoli non c’era nemmeno un assessore, bensì solo il consigliere del PD Leandro Genovese (ovviamente senza fascia). Certamente una non bella figura per Pozzuoli che con Manzoni continua a perdere la centralità nei Campi Flegrei.