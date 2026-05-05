POZZUOLI/ Gru a via Napoli per recuperare il camion ribaltato

POZZUOLI – Gru per liberare il camion che questa mattina che si è ribaltato a via Napoli, nei pressi della stazione Cappuccini, durante i lavori nell’ex rete ferroviaria della Cumana. In questi minuti sono in corso operazioni di scavo per consentire il recupero del mezzo pesante, finito in uno spazio tra la strada e una palazzina. L’incidente ha provocato la perdita di una grossa quantità di terreno che ha invaso i locali che ospitano una palestra all’interno di un semi-interrato, provocando grossi danni. L’autista del mezzo è stato messo in salvo dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di Pozzuoli. L’incidente sarebbe avvenuto a causa del cedimento di parte della strada, forse provocato dall’aver caricato in maniera inadeguata la parte di terrapieno che confina con il muro esistente, anch’esso crollato. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i tecnici che stanno seguendo le operazioni.