BACOLI/ Epatite, le cozze del lago Fusaro trasferite a Nisida

BACOLI – Il Lago Fusaro è ancora al centro dell’attenzione nazionale e regionale per i casi di epatite. Gli ultimi campionamenti sono risultati negativi al virus, ma nonostante ciò l’Istituto Zooprofilattico di Portici, per salvaguardare l’allevamento, ha deciso di trasferire tutti i filari di cozze presenti all’interno del bacino lacuale bacolese a Nisida. A confermarlo è il Direttore dell”istituto zooprofilattico di Portici in un’intervista rilasciata a FanPage. “Le indagini effettuate a Nisida, Varcaturo e Cento Camerelle nelle ultime settimane sono risultate negative – ha detto Iovane a FanPage. La norma regionale prevede che dopo 5 prelievi negativi in 15 giorni si può liberare lo specchio d’acqua, quindi al prossimo campionamento negativo, sarà possibile liberare la zona di Bacoli, quella di Cento Camerelle”.

COZZE A NISIDA – Iovane sottolinea anche la necessità di liberare il lago Fusaro dall’allevamento di cozze. “Stiamo organizzando – continua Iovane – lo spostamento di tutti i filari di mitili del Fusaro che andranno a Nisida. Entro una quindicina di giorni sarà liberato il Fusaro. Con l’arrivo del caldo le cozze potrebbero morire e si correrebbe il rischio di causare un danno ambientale ed economico”. Iovane, infine, tranquillizza i consumatori. “I mitili saranno trasferiti in sicurezza a Nisida, in una zona dove continueranno ad essere sottoposte a controlli rigorosi. Abbiamo già programmato circa 50 campionamenti dopo il trasferimento. Possiamo rassicurare tutti che stiamo andando verso la risoluzione del problema e la liberazione del lago Fusaro”.

INDAGINI – Il sindaco, attraverso un post su Facebook, ha cercato di spegnere il fuoco mediatico nei confronti di Bacoli dopo il servizio delle Iene sulle fogne che sversano nel lago Fusaro. “Non siamo gli untori dell’epatite” – ha scritto il primo cittadino. Ma sulle fogne che sversano nel bacino del Fusaro pende l’indagine messa in campo dalla Guardia Forestale partita nelle ultime settimane con l’accesso agli atti al Comune sulle attività degli impianti fognari comunali. E questo spostamento delle cozze del Fusaro a Nisida potrebbe essere un primo indizio negativo della reale situazione sugli sversamenti nel lago Fusaro.