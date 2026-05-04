Interventi di manutenzione: chiude il tunnel che collega Pozzuoli e Quarto

POZZUOLI/ QUARTO – La Città Metropolitana di Napoli ha adottato una determinazione dirigenziale relativa alla chiusura notturna al traffico veicolare della Galleria “Montecorvara”, lungo la S.P. 501 “Variante Via Campana”. Il provvedimento sarà in vigore dal 4 al 22 maggio 2026 (dal lunedì al venerdì), dalle ore 22:00 alle ore 06:00. La chiusura non sarà in vigore nei fine settimana. Lo stop alla circolazione si rende necessario per consentire interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della galleria, nell’ambito dei lavori programmati sulla rete stradale di competenza della Città Metropolitana.