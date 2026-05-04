POZZUOLI/ «Socialmente pericoloso» in giro per via Solfatara: cittadino rom espulso dall’Italia

POZZUOLI – Trovato senza documenti mentre girovagava in via Solfatara, forse alla ricerca di qualche appartamento da svaligiare o di qualche vittima da rapinare. Un potenziale pericolo sventato questa mattina dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno fermato un cittadino di etnia rom in via Solfatara. Insospettiti dal suo atteggiamento gli agenti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno fermato l’uomo trovandolo senza documenti. A quel punto è stato trasferito in Commissariato per l’identificazione a seguito della quale è risultato essere socialmente pericoloso in quanto colpito da diversi precedenti penali. Nei suoi confronti è scattata l’espulsione dall’Italia: nelle prossime ore sarà accompagnato presso il centro di permanenza e poi a Brindisi per il successivo rimpatrio.