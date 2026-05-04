Puliamo il lago Lucrino: volontari in azione a Pozzuoli

POZZUOLI – Giornata all’insegna dell’ambiente ieri a Pozzuoli dove è andata in scena la pulizia del lago Lucrino. In azione i volontari del “Club Napoli Bruno Marotta” che hanno dato vita ad un evento “per ridare al nostro lago lo splendore e la fama di cui ha sempre goduto.” hanno spiegato fondatori e iscritti al club nato a Lucrino in memoria dell’indimenticato Bruno Marotta. “Sorrisi che scaldavano, braccia che aiutavano ed il vento che in questi giorni ci ha accompagnati, come il soffio di chi dall’alto accarezzava i nostri visi e faceva sventolare forte la nostra bandiera. Bruno Vive.” Durante la mattinata sono stati rimossi numerosi rifiuti anche attraverso l’utilizzo di canoe.