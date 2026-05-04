Corto Flegreo al COMICON Napoli 2026: cinema, fumetto e nuove opportunità per i giovani talenti dei Campi Flegrei

POZZUOLI – Corto Flegreo torna protagonista al COMICON Napoli 2026, uno degli eventi culturali più rilevanti in Italia dedicati a fumetto, cinema e creatività contemporanea. La presenza al festival conferma il ruolo del progetto come punto di riferimento per la valorizzazione dei giovani talenti e del territorio flegreo. Durante l’evento è stata presentata ufficialmente la nuova edizione del Festival Corto Flegreo, insieme alla proiezione del cortometraggio vincitore della scorsa edizione, “Facking Boobs e Mani a Terra”, diretto dal regista Paolo Cipolletta. A seguire, un incontro con l’autore ha permesso al pubblico di approfondire il percorso creativo e produttivo dell’opera.

IL CONCORSO – Grande attenzione anche per il lancio del nuovo concorso artistico Di-Segno Flegreo, promosso da Liberass APS e ideato dall’avvocato Mariagrazia Siciliano, presidente dell’associazione e direttrice del festival. A illustrarne i dettagli è stato il presidente di giuria Danilo Pergamo, che ha invitato giovani illustratori, fumettisti e artisti visivi a partecipare. Il concorso mira a raccontare i Campi Flegrei attraverso il linguaggio del disegno, valorizzandone storia, paesaggi, miti e suggestioni contemporanee. Un’iniziativa che unisce arte e territorio, offrendo concrete opportunità di visibilità alle nuove generazioni. Spazio anche al cinema emergente con la proiezione dei cinque cortometraggi realizzati durante la prima 48 Ore Flegrea, già disponibili sul canale YouTube ufficiale di Corto Flegreo e sottoposti al voto del pubblico.

LE OPPORTUNITÀ – “Vogliamo offrire ai giovani opportunità reali di crescita e affermazione, dal cinema al fumetto, attraverso una rete di partenariato solida e condivisa, fondata su cultura, territorio e futuro”, ha dichiarato Mariagrazia Siciliano. La scadenza per partecipare al concorso Di-Segno Flegreo è fissata a luglio 2026, mentre la premiazione si terrà a settembre 2026, durante la serata conclusiva del Festival. Corto Flegreo si conferma così un vero incubatore di talenti, capace di creare connessioni tra arte, giovani e territorio, rafforzando il ruolo dei Campi Flegrei nel panorama culturale nazionale.