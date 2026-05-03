POZZUOLI/ Finisce nel cratere del Montenuovo: 23enne salvata da 118 e vigili del fuoco

POZZUOLI – Nel pomeriggio di domenica, nell’incantevole ma impervia cornice dell’Oasi di Monte Nuovo, si è svolta una complessa operazione di ricerca e soccorso. Una ragazza di 23 anni si era smarrita nel fondo del cratere, ritrovandosi impossibilitata a risalire. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: un’operazione congiunta che ha visto lavorare fianco a fianco le squadre di Soccorso Speciale del 118 dell’ASL Napoli 2 Nord e i Vigili del Fuoco. Grazie all’utilizzo di attrezzature specifiche per ambienti impervi, i soccorritori hanno raggiunto la giovane, provvedendo al suo recupero in sicurezza e alle prime cure mediche sul posto. “Questo intervento mette in luce l’importanza del coordinamento tra diverse forze e la preparazione d’eccellenza degli operatori del 118, capaci di intervenire con precisione anche nelle condizioni più difficili per tutelare la vita dei cittadini.” fa sapere l’Asl Napoli 2 Nord.