A Pozzuoli convegno su Raimondo Annecchino con le letture di Peppe Barra

POZZUOLI – Si terrà oggi, a partire dalle ore 10:00, presso l’Accademia dei Campi Flegrei, il convegno dal titolo “Raimondo Annecchino (1874-1954). L’uomo, lo storico, il sindaco”, iniziativa dedicata a una delle figure più rappresentative della vita culturale e politica del territorio flegreo. A ricordarne il profilo è anche il pensiero di Amedeo Maiuri, che ne sottolineava come il fervore della vita forense e le lotte della vita politica non avessero mai affievolito la lena degli studi né la sua inestinguibile passione umanistica. L’evento si svolge con il patrocinio della Diocesi di Pozzuoli, della Citta’ Metropolitana di Napoli e dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Procida, Quarto e Monte di Procida e si configura come un momento di riflessione civile e culturale.

LA MANIFESTAZIONE – Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, del direttore dei Beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Pozzuoli Roberto Della Rocca, del consigliere della Città Metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo, del sindaco di Procida Dino Ambrosino, del sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, del sindaco di Quarto Antonio Sabino, del sindaco di Monte di Procida Salvatore Scotto di Santolo, dell’assessora alla Cultura del Comune di Pozzuoli Mariasole La Rana, del delegato alla Cultura del Comune di Procida Michele Assante del Leccese, del vicesindaco di Bacoli Mauro Cucco, dell’assessora alla Cultura del Comune di Quarto Raffaella De Vivo e dell’assessora alla Cultura del Comune di Monte di Procida Luisa Scotto di Frega. Il convegno, introdotto e moderato da Gea Palumbo, vedrà la partecipazione straordinaria di Peppe Barra, protagonista di letture dedicate alla figura di Raimondo Annecchino, che offriranno un momento di intensa suggestione artistica e culturale all’interno della giornata. Seguiranno gli interventi che approfondiranno diversi aspetti della figura di Raimondo Annecchino: Antonio Alosco ne delineerà il profilo di uomo, studioso e politico; Maria Luisa Annecchino offrirà un ritratto umano attraverso le memorie familiari; Maria Capodanno ricostruirà le vicende della famiglia Annecchino a Procida; Annalisa Porzio si soffermerà sulla figura di Maria Annecchio, curatrice della prima edizione della “Storia di Pozzuoli”. Dopo una breve pausa, i lavori riprenderanno con l’intervento di Antonio Daniele dedicato all’esperienza amministrativa di Annecchino sindaco, seguito da Maurizio Erto che analizzerà gli anni del fascismo. Concluderà Mariasole La Rana. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare la memoria storica e culturale dei Campi Flegrei, offrendo un momento di approfondimento e confronto su una figura che ha segnato in modo significativo la storia del territorio.