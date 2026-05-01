Assalto alle isole: partenze record da Pozzuoli tra entusiasmo e disagi

POZZUOLI – È partito con numeri importanti il ponte del Primo Maggio per Ischia e Procida, ma a fare da vero termometro della ripresa turistica è soprattutto Pozzuoli, tornata al centro dei flussi verso le isole. Sin dalle prime ore della giornata di ieri, il porto flegreo ha registrato un’intensa affluenza di viaggiatori diretti verso le mete del Golfo, con corse di aliscafi e traghetti affollate e diverse partenze già sold out, in particolare quelle di rientro previste per domenica.

LA STAGIONE – Un segnale chiaro: la stagione turistica entra nel vivo proprio da qui, dopo un avvio più contenuto tra Pasqua e 25 aprile. Le banchine di Pozzuoli si sono riempite rapidamente di turisti, famiglie e comitive, attratti dal primo vero weekend primaverile favorevole. Tuttavia, accanto all’entusiasmo, non sono mancati i disagi. L’assenza del pontone di attracco e il numero limitato di imbarchi disponibili hanno creato rallentamenti e momenti di confusione nelle operazioni di salita a bordo. Code prolungate, difficoltà di accesso e una gestione non sempre fluida dei flussi hanno messo alla prova la pazienza dei viaggiatori, soprattutto nelle ore di punta. Una criticità che si inserisce nel più ampio contesto delle problematiche legate al bradisismo e all’adeguamento delle infrastrutture portuali, che continuano a incidere sulla funzionalità dello scalo.

I FLUSSI – Nonostante questo, la domanda resta altissima. A Ischia, le strutture ricettive sono ormai quasi tutte operative: alberghi, ristoranti e parchi termali hanno riaperto i battenti, con un tasso di occupazione che nel fine settimana supera il 90%, secondo gli operatori del settore. Forte anche la richiesta per b&b e case vacanza. Numeri in crescita anche a Procida, dove si registra già da giorni un incremento dei flussi turistici, con una presenza significativa di visitatori stranieri. L’isola, già Capitale Italiana della Cultura 2022, si conferma una delle destinazioni più apprezzate del Golfo, pronta ad accogliere il pubblico con l’intero comparto turistico attivo, tra strutture ricettive, ristorazione ed escursioni. Le prospettive per maggio e giugno restano positive, ma sullo sfondo restano alcune incognite: dall’eventuale aumento delle tariffe marittime fino alle criticità strutturali del porto di Pozzuoli, oggi più che mai snodo strategico per il turismo verso le isole. Un banco di prova importante, che già in questo ponte festivo ha mostrato tutta la necessità di interventi per garantire accoglienza e servizi all’altezza della domanda.