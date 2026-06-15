POZZUOLI/ Lite tra 14enni per una ragazzina e fuggi fuggi in piazza: rissa scongiurata dalla Polizia – LE FOTO

POZZUOLI – Una lite tra due 14enni ha dato vita a momenti di tensione nel centro di Pozzuoli. I due, appoggiati dalle rispettive comitive, erano ad un passo da scatenare una rissa quando l’intervento dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli ha scongiurato ogni forma di violenza. E’ successo sabato sera nella zona tra Via Boffa, Via Roma e nei vicoli limitrofi. Tra i due gruppi – durante un’accesa discussione – sono volate minacce che hanno dato vita a un fuggi fuggi generale, alimentato più dal panico che da un imminente pericolo. Sul posto prontamente intervenuti gli agenti – sia in borghese che in divisa – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito che in pochi minuti hanno stroncato sul nascere la rissa nei pressi di Piazza a mare. I due 14enni sono stati fermati e condotti in Commissariato dove poi sono stati affidati ai rispettivi genitori.

I CONTROLLI – Durante la serata, inoltre, un’attività interforze ha visto impegnati Carabinieri, Polizia Locale e Polizia di Stato durante la quale sono stati identificati 68 persone di cui 16 con pregiudizi di polizia, 28 veicoli controllati e sono state elevate 6 contestazioni al codice della strada. Denunciato anche un parcheggiatore abusivo per violazione del DACUR.