BACOLI/ Donna ucraina trovata morta in casa

BACOLI – Una donna di 38 anni, Anastasia Di Meo, di origine ucraina, adottata da una famiglia di Bacoli dove ha vissuto fin dalla giovane età, è stata trovata morta nella sua abitazione, in località Scalandrone. Il corpo senza vita è stato rinvenuto domenica mattina. Secondo quanto ricostruito la 38enne si sarebbe impiccata. Inutile è stato l’intervento da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai carabinieri. Sulla salma è stata disposta l’autopsia che servirà ad accertare con esattezza cause e modalità del decesso. La 38enne lascia dei figli minorenni. Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno indotto la donna a compiere l’estremo gesto di togliersi la vita. I funerali si terranno domani mattina presso il Crematorio Mater di Castel Volturno.