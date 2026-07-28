La strage di Monteforte: il deputato Antonio Caso ricorda in Parlamento le 40 vittime

ROMA – Quest’oggi il deputato Antonio Caso del Movimento 5 Stelle ha ricordato, nel giorno del 13esimo anniversario, le 40 vittime della strage di Monteforte Irpino. Lo ha fatto durante un intervento alla Camera dei deputati.

IL RICORDO – “Oggi ricorre il tredicesimo anniversario della strage del bus di Monteforte Irpino. – ha detto Caso – Il 28 luglio 2013, un pullman con a bordo cittadini di Pozzuoli, precipitò dal viadotto Acqualonga lungo l’autostrada A16 mentre era in viaggio verso Pozzuoli. Quaranta persone persero la vita mentre tornavano a casa. Non furono soltanto quaranta vite spezzate. In quella tragedia scomparvero intere famiglie: genitori, figli, fratelli e sorelle. Un dolore immenso, che ha lasciato ferite profonde e incancellabili nella nostra comunità. Parlo oggi non soltanto come rappresentante eletto in quel territorio, ma come parte di una comunità che quella tragedia l’ha vissuta da vicino e che ancora oggi ne custodisce il dolore, nei volti e nelle storie di tante famiglie. La giustizia ha accertato che quella strage non fu una fatalità inevitabile, ma il risultato di gravi omissioni, negligenze e responsabilità. Ricordare significa quindi stringerci ancora una volta attorno ai familiari e ai sopravvissuti, ma anche rinnovare un impegno: fare in modo che la sicurezza e la vita delle persone vengano sempre prima di ogni interesse, di ogni risparmio. Alle quaranta vittime, ai loro parenti, alle amiche e agli amici va oggi il nostro più sentito pensiero.”