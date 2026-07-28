BACOLI/ “Pezzenti del mare”: residenti e pescatori protestano contro il sindaco

BACOLI – Si è tenuta stamattina, nello slargo antistante il municipio di Bacoli, la protesta di residenti e pescatori che hanno perso la possibilità di ormeggiare la loro barchetta a Marina Grande. “E’ da mesi che chiediamo un incontro ed una risoluzione all’amministrazione e al sindaco. Ma ci stanno facendo perdere solo tempo. La Capitaneria di Porto di Baia- ha detto il Presidente dell’Associazione “Radici Eubee bacolesi” Maurizio De Cicco – ha dato massima disponibilità per far ormeggiare le barche e i pedalo in tre lotti liberi a CaseVecchie. Ma l’Amministrazione prende sempre tempo per far terminare l’estate e non ci permette di uscire con le nostre barche”. Questa mattina oltre 50 persone hanno cercato invano di avere risposte dall’Amministrazione senza, però, ottenere alcun incontro con qualche esponente del Comune. “Ora il prossimo step – conclude De Cicco – sarà chiedere una manifestazione di protesta alla Prefettura perchè l’estate sta per finire e in nessun posto costiero d’Italia non è consentito far ormeggiare barchette di residenti e piccoli pescatori. Abbiamo anche già pronti gli striscioni con scritto ‘i pezzenti del mare””.