BACOLI/ Il Tar sospende le diffide ai lidi balneari: salva la stagione estiva

BACOLI – Dopo la sospensiva del Tar del 16 luglio per la diffida inviata ad un ormeggiatore di Baia, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dato, di nuovo, ragione ad altri 30 concessionari in merito alle diffide di sgombero inviate dal Comune alle varie attività demaniali presenti sul territorio di Bacoli. I giudici, con il decreto odierno, hanno garantito l’apertura delle varie attività almeno fino al 30 settembre. Prorogando, di fatto, di almeno un altro mese il termine perentorio previsto dal Comune previsto per il 30 agosto. Il Tar ha riconosciuto come priorità la conclusione della stagione estiva e ha salvaguardato i contratti dei lavoratori stagionali. Ad ottobre si aprirà, poi, una nuova partita per eventuali ulteriori proroghe per le concessioni che esercitano anche nel periodo invernale, fino a conclusione dei bandi di gara per le concessioni che il Comune dovrebbe avviare entro la fine dell’anno in corso.