POZZUOLI/ Paletti abusivi per conservare il posto auto: la Polizia li scopre e li fa rimuovere ad Arco Felice

POZZUOLI – Paletti e dissuasori di sosta installati abusivamente per conservare il posto auto lungo una strada privata. E’ quanto ha scoperto polizia che ieri hanno proceduto alla rimozione degli abusi in una traversa di via Raimondo Annecchino. Istallati senza alcuna autorizzazione, i paletti causavano il restringimento della strada e per alcuni residenti del posto servivano a preservare il posto attraverso apposizione di lucchetti. L’attività di rimozione è partita dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che con l’ausilio dei tecnici del comune di Pozzuoli hanno provveduto alla bonifica dell’area.