Nasce a Pozzuoli “Agape Flegrea”: un nuovo modo di vivere il territorio tra cultura, sapori e artigianato

POZZUOLI – Raccontare l’identità dei Campi Flegrei attraverso le mani, le voci e le storie di chi li vive ogni giorno. Con questo spirito nasce Agape Flegrea, un progetto innovativo nato per valorizzare ed esaltare le eccellenze del territorio flegreo. Organizzata in collaborazione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, la manifestazione farà il suo esordio giovedì 30 luglio, trasformando la suggestiva cornice di “Casa Azul” a Lucrino-Pozzuoli in un vero e proprio villaggio esperienziale ed espositivo. Dalle 17:30 fino a mezzanotte, i visitatori potranno immergersi in un percorso dove natura, cultura, artigianato locale e gastronomia si intrecciano in un dialogo continuo. Non un semplice evento, ma un’occasione d’incontro pensata per riscoprire il patrimonio flegreo da una prospettiva del tutto nuova e condivisa.

L’EVENTO – Ad animare gli spazi di Casa Azul ci sarà una ricca comunità di produttori e artigiani locali, pronta a mostrare il meglio del “saper fare” del territorio. A fare da cornice all’evento ci saranno, tra le altre cose, street food di qualità, curato per esaltare i prodotti a chilometro zero; musica dal vivo, che accompagnerà il pubblico al tramonto e durante tutta la serata; esperienze e laboratori pensati per avvicinare residenti e turisti all’anima più autentica della terra flegrea. «Agape Flegrea – fanno sapere i promotori – vuole essere un invito a fermarsi, scoprire e condividere,” spiegano i promotori dell’iniziativa. “Un luogo aperto a chiunque voglia vivere i Campi Flegrei non solo come spettatore, ma come parte attiva di una comunità viva.»

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