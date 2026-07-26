Legna d’autore per pizze speciali: “Wood Point” e l’effetto green al Coca Cola Pizza Village – LE FOTO

POZZUOLI – T-shirt bianche senza tracce di fuliggine e forni senza fumo. Un “Coca Cola Pizza Village” all’insegna del green grazie alla legna di prima qualità utilizzata per cuocere le decine di migliaia di pizze che per una settimana hanno attirato sul lungomare “Sandro Pertini” di Pozzuoli oltre centomila persone. Un lavoro silenzioso quello condotto dietro le quinte da “Wood Point”, azienda leader puteolana, che ha fornito legna a tutte le pizzerie presenti alla manifestazione che per la prima volta è stata organizzata nei Campi Flegrei. Ogni mattina uomini e mezzi del patron Lino Conte hanno scaricato quintali di combustibile utile ad alimentare il fuoco dei ventidue forni. Tra questi c’è la “Pizzeria Guappo Amoriello”, leader assoluto nel settore del senza glutine “Avevo dimenticato di portare con me gli attrezzi per l’accensione ma è bastato un fiammifero per accendere il forno senza cartoni. E’ una legna forte, di grande valore, mai vista prima d’ora” ha raccontato il titolare.

LA STORIA – Nata nel 1992 da un’idea dell’imprenditore puteolano Lino Conte che oggi la gestisce insieme ai suoi figli, Wood Point si è specializzata nella fornitura di legna dedicata alle pizzerie mantenendo gli standard di lavorazione tradizionali che prevedono un taglio ad ascia e la stagionatura in maniera naturale. L’azienda, che ha sede legale e operativa a Licola di Pozzuoli, opera in tutta Italia ed è dotata della certificazione Enama per la legna biomass classe a1 in linea con le normative europee con codice Pit 108. Durante il “Coca Cola Pizza Village” tutti i forni sono stati contraddistinti dal marchio “Wood Point” affisso ai forni attraverso una certificazione consegnata da Lino Conte a tutte le pizzerie.

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