QUARTO/ Il giovane Christian Cervone vince al Festival di Giffoni

QUARTO – “Il Murales del Campione”, diretto da Massimiliano Pacifico e prodotto da Lina Borrelli per Be_Line Production, ha vinto la 56ª edizione del Festival di Giffoni 2026 come Miglior Cortometraggio. Il protagonista del corto è Christian Cervone, giovane talento di Quarto, che ha portato a casa il prestigioso risultato. In particolare, il corto ha vinto nella categoria Elements +10 con l’opera dedicata ai murales di Diego Armando Maradona.