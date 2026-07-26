POZZUOLI/ Controlli della Polizia nella movida, due risse sventate a Largo Palazzine e Arco Felice – LE FOTO

POZZUOLI – Due risse stroncate sul nascere, 66 persone identificate (quasi tutti minorenni), 23 veicoli sottoposti a controlli, 11mila euro di sanzioni per infrazioni del codice della strada e diversi mezzi sequestrati per guida senza patente e senza casco. E’ questo il bilancio del fine settimana di controlli condotti dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli nelle zone calde della movida, in particolare in Largo Palazzine e Arco Felice. Proprio qui, in via Miliscola, l’intervento tempestivo degli agenti ha evitato che un minorenne di 15 anni venisse aggredito da un altro gruppo di giovani. Il motivo della lite sarebbe dovuto a una serie di commenti postati dalla vittima sui profili sociali di alcune ragazzine.

Identica cosa è avvenuto in Largo Palazzine, dove è stata evitata una lite tra maggiorenni: sono bastate le sirene e i lampeggianti delle volanti della Polizia per scatenare il fuggi fuggi generale.

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