Ex Lido Augusto, appello del M5S di Pozzuoli “Basta abbandono”

POZZUOLI – “Da troppo tempo l’ex Lido Augusto è lasciato in uno stato vergognoso di abbandono e degrado, privando i cittadini di uno dei tratti più preziosi della costa di Pozzuoli.” E’ quanto fa sapere il Movimento 5 Stelle di Pozzuoli “Associazioni, comitati e singoli cittadini hanno portato avanti negli anni numerose battaglie per restituire questo tratto di costa alla collettività e, da ultimo, è stata promossa anche una petizione. – si legge – Battaglie alle quali anche il Movimento 5 Stelle di Pozzuoli ha sempre dato il proprio sostegno. Con il nostro portavoce alla Camera Antonio Caso abbiamo deciso di portare la questione in Parlamento, presentando un’interrogazione al Governo per fare finalmente chiarezza sulla situazione proprietaria e concessoria dell’intero compendio. Parliamo di un luogo di enorme valore paesaggistico e archeologico, legato al Parco sommerso di Baia e al Portus Julius, che da decenni resta chiuso, degradato e sottratto alla città. Per il M5S Pozzuoli la strada è chiara: occorre acquisire al patrimonio pubblico i manufatti insistenti sulle aree demaniali e procedere alla loro demolizione, liberando la costa e realizzando una grande spiaggia libera accessibile a tutti. L’ex Lido Augusto va restituito ai cittadini”.