Pozzuoli e Monteforte Irpino insieme per ricordare le 40 vittime della strage del bus

POZZUOLI – Nel giorno del tredicesimo anniversario della tragedia di Monteforte Irpino durante la quale quaranta puteolani persero la vita, i comuni di Pozzuoli e Monteforte hanno promosso una commemorazione congiunta. Il primo appuntamento è per martedì 28 luglio a “Largo del Ricordo” a Pozzuoli, dove alle 10 andrà in scena una cerimonia per rendere omaggio alle vittime e rinnovare il legame di vicinanza che unisce, da quel tragico giorno, le due comunità. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, una delegazione istituzionale del Comune di Pozzuoli prenderà parte alla commemorazione in programma presso il “Giardino della Memoria” di Monteforte Irpino.