Close
Bacoli In Evidenza

Salva due bagnanti in mare, marinaio di Bacoli premiato con la medaglia al valor civile

Salva due bagnanti in mare, marinaio di Bacoli premiato con la medaglia al valor civile
diGennaro Del Giudice
  • Pubblicato27 Luglio 2026

BACOLI – Una medaglia al valor civile per aver salvato due donne in mare dopo aver messo a repentaglio la propria vita. È il gesto eroico compiuto dal sottocapo scelto della Marina Militare Antonio Schiano. Originario di Bacoli, Schiano è stato premiato durante una cerimonia solenne insieme al sottocapo di terza classe Matteo Panarese. I due, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Vasto, si tuffarono in mare per salvare due bagnanti che stavano per annegare.

LE MOTIVAZIONI – Schiano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dal vice presidente del consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini. “Con esemplare coraggio, unitamente a un collega – si legge nella motivazione – interveniva in soccorso di due bagnanti che a causa di avverse condizioni meteo marine si trovavano in estrema difficoltà in balia delle onde e si erano aggrappati a dei piloni. Nonostante il forte moto ondoso e la complessità del percorso per avvicinarsi ai piloni, riusciva a raggiungere le malcapitate e a trarle in salvo. Chiaro esempio di spirito di solidarietà ed alto senso del dovere.”

Articolo precedente