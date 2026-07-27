Salva due bagnanti in mare, marinaio di Bacoli premiato con la medaglia al valor civile

BACOLI – Una medaglia al valor civile per aver salvato due donne in mare dopo aver messo a repentaglio la propria vita. È il gesto eroico compiuto dal sottocapo scelto della Marina Militare Antonio Schiano. Originario di Bacoli, Schiano è stato premiato durante una cerimonia solenne insieme al sottocapo di terza classe Matteo Panarese. I due, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Vasto, si tuffarono in mare per salvare due bagnanti che stavano per annegare.

LE MOTIVAZIONI – Schiano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dal vice presidente del consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini. “Con esemplare coraggio, unitamente a un collega – si legge nella motivazione – interveniva in soccorso di due bagnanti che a causa di avverse condizioni meteo marine si trovavano in estrema difficoltà in balia delle onde e si erano aggrappati a dei piloni. Nonostante il forte moto ondoso e la complessità del percorso per avvicinarsi ai piloni, riusciva a raggiungere le malcapitate e a trarle in salvo. Chiaro esempio di spirito di solidarietà ed alto senso del dovere.”