POZZUOLI/ Bimbo escluso dalla gita, la preside lascia la scuola finita al centro di un’indagine

POZZUOLI – La dirigente scolastica Giovanna Battista Costigliolia lascia la guida dell’IC 2 De Amicis-Diaz di Monterusciello, la scuola finita al centro di un’indagine della Procura di Napoli su presunte violazioni del diritto allo studio e all’inclusione ai danni di un minore bambino di 11 anni affetto da disturbi neuropsichiatrici. La preside, che ha chiesto e ottenuto il trasferimento presso un altro istituto scolastico, nelle scorse settimane era stata ascoltata dai carabinieri insieme ad altri quattro insegnanti del plesso elementare “Elsa Morante”, istituto frequentato dal piccolo Luca (nome di fantasia).

IL CASO – L’indagine è scattata a seguito della denuncia da parte dei genitori di Luca dopo la sua esclusione dalla gita di fine anno. Stando a quanto ricostruito, si sarebbe trattato di una ulteriore punizione inflitta al bambino, già costretto a vivere in uno stato di emarginazione dal resto della classe a causa della sua patologia (soffre di disturbo oppositivo della personalità) che lo porta in alcuni momenti della giornata ad essere particolarmente vivace e irruento. Sentita come persona informata dei fatti (attualmente non ci sono indagati) la preside avrebbe portato a supporto della tesi difensiva una relazione di un neuropsichiatra che “giustificherebbe” la condotta assunta dalla scuola nei confronti del bambino.

L’ACCUSA – Attività che, stando invece alla relazione degli assistenti sociali del comune di Pozzuoli che hanno seguito il piccolo sia a casa che a scuola, sarebbe stata oltremodo punitiva. In particolare le educatrici hanno puntato l’indice contro l’isolamento imposto a Luca, costretto per un anno a seguire le lezioni stando seduto da solo in un banco davanti alla cattedra. Una punizione ritenuta eccessiva che per gli esperti avrebbe provocato un “azzeramento dei rapporti sociali” davanti al quale la scuola non avrebbe fatto un passo indietro. Fino al 26 maggio scorso quando, nonostante i genitori avessero pagato il viaggio, a Luca è stato impedito di raggiungere insieme ai suoi compagni di classs il pullman per la gita.