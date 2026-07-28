Pozzuoli dice addio a Carlo Cuomo: ha vissuto la malattia col sorriso sulle labbra

POZZUOLI – Ha lottato come un leone ma, soprattutto, ha vissuto la sua malattia sempre col sorriso sulle labbra, trasmettendo forza e serenità a chi gli stava intorno. Carlo Cuomo, purtroppo, non c’è l’ha fatta. Si è spento ieri lasciando un profondo senso di vuoto nell’intera comunità puteolana. Grande infatti è il cordoglio per la sua dipartita, espresso anche dalla Diocesi di Pozzuoli.

IL RICORDO – “Il Vescovo di Pozzuoli Carlo, il Vescovo emerito Gennaro, la comunità diocesana tutta esprimono profondo cordoglio alla famiglia Cuomo – Cutrera per la dipartita del carissimo Carlo. – si legge in una nota – Figlio della nostra Diocesi, egli ha amato profondamente il Signore, ha vissuto intensamente la vocazione di marito e padre, spendendosi, senza riserve, nel servizio ecclesiale, in particolare verso gli ultimi e verso la Terra Santa. In questi ultimi anni ha affrontato con coraggio e fede la prova della malattia. Possa egli contemplare oggi il volto del Risorto nel quale ha creduto e sperato. La Vergine Immacolata che Carlo ha tanto amato vegli su di lui e lo accompagni all’incontro con il Vivente.” I funerali si terranno domani 29 luglio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale Gesù Divino Maestro a Quarto in via Marmolito 1/A