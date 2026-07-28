BACOLI/ Nello Savoia attacca il sindaco: “Se ci sono abusivi storici perchè in 10 anni non è mai intervenuto?”

BACOLI – “Il Comune di Bacoli perde 30 cause cautelari al Tar ed il sindaco afferma “avevamo ragione noi”. Incredibilmente bugiardo”. E’ ciò che riferisce il consigliere di minoranza FDI Nello Savoia. “Il Sindaco continua a parlare di “abusivi storici” e di “prenditori”. Eppure c’è un dato che non può cancellare con un post. Solo negli ultimi mesi il Comune ha incassato oltre 40 sconfitte con provvedimenti cautelari sfavorevoli tra parcheggi, stabilimenti balneari e ormeggi. Solo quest’estate – continua Savoia – sono state accolte oltre 40 sospensive cautelari contro i provvedimenti dell’Amministrazione. L’obiettivo del Comune era chiaro: chiudere attività e servizi già durante la stagione estiva, già da ferragosto 2026. I giudici amministrativi hanno deciso diversamente. Ma allora una domanda è inevitabile. Se davvero esistevano questi presunti “abusivi storici” e questi “prenditori”, dov’erano in questi dieci anni di amministrazione? Perché non sono stati rimossi prima? Perché si è aspettato dieci anni per intervenire? E soprattutto, se quelle situazioni erano così evidenti, come si spiega che oggi decine di provvedimenti comunali vengano sospesi dalla giustizia amministrativa? La verità è semplice: gli slogan non bastano. La legalità – conclude il consigliere d’opposizione – non si misura dai post su Facebook, ma dalla capacità di adottare provvedimenti legittimi, equilibrati e capaci di resistere davanti ai giudici. Nel frattempo, a pagare il prezzo di tutto questo sono i cittadini, i lavoratori, gli operatori economici e persino le casse comunali. Bacoli ha bisogno di amministratori che risolvano i problemi, non di propaganda che puntualmente viene smentita dai fatti e dalle decisioni della magistratura amministrativa”.