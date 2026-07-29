Campi Flegrei, Ioffredo (SI): “Basta disagi, il diritto alla mobilità va garantito”

POZZUOLI – “Gli ulteriori stop registrati negli ultimi due giorni sulla tratta ferroviaria tra Bagnoli e Torregaveta rappresentano l’ennesimo episodio di una crisi che non può più essere considerata emergenziale, ma strutturale”, ha dichiarato Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale di Napoli di Sinistra Italiana. “Parliamo dell’ennesima condizione di disagio che si aggiunge alll’interruzione della Linea 2 della metropolitana dalla stazione di Pozzuoli-Solfatara, ai continui annunci mai tradotti in fatti sull’apertura della stazione EAV di Pozzuoli-Villa Maria, ai tempi inaccettabili dei lavori che da oltre un anno e mezzo paralizzano il trasporto su ferro sulla linea cumana a Pozzuoli e la totale insufficienza, mai colmata, del trasporto pubblico su gomma, che al contrario dovrebbe essere potenziata per garantire servizi di trasporto pubblico alternativi adeguati”. “Il risultato non cambia” , ha commentato Ioffredo, “ed è l’isolamento progressivo dell’intera area flegrea, con pesanti ricadute sulla qualità della vita, sul diritto al lavoro, allo studio, alla salute e all’accesso ai servizi essenziali. È una condizione che rappresenta un limite concreto alla libertà personale e all’effettivo esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti. La Corte costituzionale ha più volte affermato che il trasporto pubblico locale costituisce uno strumento essenziale per realizzare l’uguaglianza sostanziale e consentire il pieno godimento dei diritti fondamentali della persona. Per questo quanto sta accadendo a Pozzuoli e nei Campi Flegrei non è soltanto un problema di mobilità, ma una questione di giustizia sociale e di rispetto dei diritti inviolabili dei cittadini”. “Adesso basta, in queste condizioni non è più possibile andare avanti. Non servono più annunci, rinvii o rassicurazioni. Servono interventi immediati e concreti: il rapido ripristino del servizio ferroviario, il completamento senza ulteriori ritardi dei cantieri, l’apertura delle infrastrutture già annunciate e un potenziamento reale del trasporto su gomma, con mezzi e corse adeguati a garantire il diritto alla mobilità”. “Le istituzioni competenti, tutte e di ogni livello, si assumano finalmente la responsabilità di restituire ai cittadini dell’area flegrea un servizio pubblico efficiente, dignitoso e all’altezza di un territorio che non può continuare a essere trattato in questo modo e di una comunità intera fatta di lavoratori, lavoratrici, studenti, anziani e disabili lasciati in una continua incertezza e nell’abbandono”, ha concluso Stefano Ioffredo.