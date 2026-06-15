BACOLI/ Tra Siola e Josi è già finita: in arrivo nuovo bando per il Presidente del Cic

BACOLI – Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia, dopo soli 7 mesi di mandato, il Presidente del Cic Uberto Siola lascia l’incarico. Il primo cittadino bacolese ha già indetto il nuovo bando per la nomina del nuovo Presidente del Centro Ittici Campano. Nomina avvenuta nel mese di novembre scorso, durante la campagna elettorale durante le elezioni regionali. Un rapporto tra Siola e Josi che si sarebbe deteriorato nelle ultime settimane a seguito dell’intervista rilasciata dall’architetto a “Il Mattino” che, di fatto, smentiva tutta la linea amministrativa sulla gestione dei parcheggi.

MOTIVAZIONI – L’ormai ex Presidente del Cic aveva più volte sottolineato la necessità di fare una variante al Puc per consentire il ritorno dei parcheggi sul litorale di Miliscola, condizione necessaria per rimpinguare anche le casse in deficit del Centro Ittico Campania. Evidentemente le corse in avanti di Siola, che più volte ha contattato i consiglieri di maggioranza per convincerli a proporre una variante al Puc e la mancata gestione della pulizia ordinaria e straordinaria intorno ai laghi Miseno e Fusaro, ha alterato l’idillio tra i due. Ora il primo cittadino, alle prese con il problema traffico e parcheggi, deve affrontare una nuova grana interna.