POZZUOLI/ «Manzoni assente anche il 1 maggio»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, vedendo il post del comune di Pozzuoli sulle celebrazioni del pirmo maggio mi sono chiesto ma il sindaco dove sta? Sempre assente alle manifestazioni cittadine, non l’ho visto nemmeno il 25 aprile. Vedo gli altri sindaci pubblicare foto delle loro partecipazioni agli eventi cittadini, solo il nostro non c’è mai. Con Figliolia queste cose non succedevano, era sempre presente ad ogni manifestazione istituzionale. A Manzoni mi aspetto di vederlo in giro quando ci sarà la campagna elettorale. Comunque devo dire che in tanti anni non ho mai visto un sindaco così distante dai suoi cittadini che ormai sono disinnamorati.» (Raffaele V.)