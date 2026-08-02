«No alla paura» a Bacoli spiagge piene a Miliscola e Miseno

BACOLI – No alla paura e all’incertezza. E’ la risposta dei flegrei e di tutto l’hinterland napoletano che, nonostante la forte scossa di terremoto di 36 ore fa, hanno deciso, comunque, di riempire le spiagge di Miliscola e Miseno. Dopo un sabato intermedio dove è stato registrato una calo fisiologico in risposta al terremoto di venerdì sera, nella prima domenica di agosto, invece, si può registrare un afflusso di bagnanti in forte aumento e in controtendenza rispetto al giorno precedente. Forse anche l’apertura di ulteriori cinque parcheggi in prossimità del litorale ha favorito l’arrivo in massa di bagnanti. Condizione che, secondo i gestori dei lidi, ha incentivato l’esodo nonostante lo sciame sismico. Lidi militari, stabilimenti privati e spiagge libere tutte piene in risposta alla paura delle scosse. Parcheggi tutti pieni. Anche quelli aperti ieri, dopo 2 anni di chiusura. La popolazione reagisce e vuole convivere con il bradisismo.