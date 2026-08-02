Striscione dei tifosi al porto di Pozzuoli «Non sentirti sola mia cara terra»

POZZUOLI – «Non sentirti sola mia cara terra…il nostro amore ti sanerà le crepe e tornerai più bella». Recita così lo striscione esposto questa notte sul porto di Pozzuoli da un gruppo di tifosi per dare sostegno alla città colpita venerdì dalla forte scossa di magnitudo 4.7. Un gesto di vicinanza e solidarietà da parte del “tifo organizzato” (così è stato firmato lo striscione) verso feriti, sfollati e quanti stanno vivendo il dramma del terremoto.