Terminato lo sciame sismico a Pozzuoli: registrate 189 scosse in 24 ore

POZZUOLI – È terminato lo sciame sismico iniziato alle 19:46 di ieri con la scossa di magnitudo 4.7. Il bilancio finale fornito dall’Osservatorio Veusviano conta un totale di 189 fenomeni sismici registrati nelle ultime 24 ore nella città di Pozzuoli. Tra quelli di maggiore rilevanza ci sono uno di magnitudo 3.8, tre di magnitudo 3.1 e una di 3.0. La conta dei danni è ancora in corso mentre sono oltre 300 le persone che sono state costrette a lasciare le proprie case. Oltre 120 quelle che invece hanno trascorso la prima notte presso l’hub allestito al Palazzetto dello sport di Monterusciello.