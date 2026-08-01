Due strade chiuse a Pozzuoli, 230 le richieste di intervento negli edifici

POZZUOLI – A seguito degli interventi e delle verifiche in corso sul territorio, il comune di Pozzuoli ha comunicato le principali misure attualmente in vigore. Per quanto concerne la viabilità sono state chiuse al traffico via Fasano, a partire dalla rotonda all’uscita del tunnel in direzione Pozzuoli e Via Sacchini, chiusa nel tratto compreso dall’incrocio con via Roma in direzione Arco Felice. Per raggiungere Arco Felice è possibile utilizzare come percorso alternativo la via Domitiana. Su via Pergolesi è istituito il senso unico alternato. Contestualmente sono state disattivate tutte le ZTL. Le strutture temporaneamente chiuse sono il Mercato Ittico all’Ingrosso e il Cimitero comunale

GLI INTERVENTI – Le aree di attesa attive a disposizione della cittadinanza sono: Lungomare Pertini (2 aree), Via Annecchino (Vittorio Emanuele), Parco Urbano Attrezzato di via Vecchia delle Vigne, Via Paolella (Agnano Pisciarelli), Largo del Ricordo (Palazzine) e Villetta Pierluigi Rotta. È attivo l’Hub attrezzato presso il PalaTrincone, raggiungibile anche con il servizio navetta. Presso l’Hub sono inoltre presenti: un presidio sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord; gli psicologi dell’emergenza della Protezione Civile della Regione Campania, a disposizione dei cittadini che necessitano di supporto. Infine sono già 230 le richieste di intervento pervenute. Le squadre della Protezione Civile, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali stanno operando senza sosta per effettuare sopralluoghi e mettere in sicurezza le aree interessate.