Masso si stacca dalla Montagna Spaccata: colpita un’auto – LA FOTO

POZZUOLI – Nella tarda mattinata di oggi i carabinieri e la polizia municipale sono intervenuti a via Campana altezza Montagna Spaccata direzione Quarto. Un grosso sasso staccatosi dalla montagna é caduto andando a finire in strada, colpendo in pieno una Peugeot sw con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Si tratta di marito e moglie che sono rimasti miracolosamente illesi. Dopo i primi soccorsi e la forte paura i due sono stati trasferiti in codice bianco all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Verifiche sulla sicurezza e la stabilità del tratto di strada che collega Pozzuoli e Quarto sono in corso da parte dei tecnici. Per motivi di sicurezza il tratto di Via Campana altezza Montagna spaccata è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.