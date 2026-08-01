Poliziotto salva un bambino durante il crollo in un palazzo a Pozzuoli

POZZUOLI – Un bambino è stato messo in salvo ieri da un poliziotto durante un crollo avvenuta in una palazzina in via Pergolesi, lungo la strada meglio conosciuta come “Via Nuova”. E’ questa una delle storie che arrivano da Pozzuoli, colpita dalla forte scossa di magnitudo 4.7, c’è quella di un bambino di pochi anni messo in salvo ieri da un poliziotto durante il crollo di parte della sua palazzina. Il protagonista è un poliziotto del commissariato di Pozzuoli che ha messo in salvo un bambino che era rimasto intrappolato con la propria famiglia nella sua abitazione, a seguito del crollo di un balcone. Le macerie hanno travolto anche un’auto parcheggiata lungo la strada, provocando il fuggi fuggi generale. In quei minuti concitati gli agenti si sono precipitati nella palazzina riuscendo a soccorrere gli occupanti che sono stati messi tutti in salvo.