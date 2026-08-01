Nuovo bollettino: 26 feriti, 300 persone sfollate a Pozzuoli

POZZUOLI – A seguito della scossa di magnitudo 4.7 è stato aggiornato a 26 il numero dei feriti (21 assistiti a Pozzuoli e 5 a Giugliano).

L’evento sismico, oltre al crollo di alcuni edifici disabitati, ha causato danni all’edificato e al momento sono circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. In queste ore i vigili del fuoco e i tecnici stanno proseguendo le attività di verifica dell’abitato e non è escluso che questo numero possa aumentare, l’invito ai cittadini è di segnalare i possibili danni alle proprie abitazioni. Le autorità marittime e Rfi sono invece al lavoro per il superamento delle difficoltà registrate nel porto di Pozzuoli e sulla Ferrovia Cumana. Il Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire l’evolversi della situazione in contatto con le autorità locali.