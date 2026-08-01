Il bradisismo spacca la terra: profonde crepe lungo il Lago d’Averno – LE FOTO

POZZUOLI – I segni della terra che trema e si solleva si fanno sempre più evidenti nel cuore dei Campi Flegrei. L’intensa attività sismica e il continuo fenomeno del bradisismo hanno lasciato tracce visibili anche nella zona del Lago d’Averno. Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata ieri sera – la più intensa dell’ultimo periodo – le immagini raccolte sul posto mostrano chiaramente l’impatto dei movimenti tellurici sul suolo. Lungo la strada perimetrale e i sentieri che costeggiano il bacino lacustre si sono aperte profonde e articolate spaccature nel terreno, causate dal forte stress strutturale. Come evidenziato dalle immagini di questa mattina, le crepe si snodano per diversi metri lungo la carreggiata e sui camminamenti sterrati.

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