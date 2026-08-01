Sciame sismico, danni al “Comprensorio Olivetti”. Evacuata palazzina al centro di Arco Felice – LE FOTO

POZZUOLI – Nella conta dei danni provocati dalla forte scossa di ieri c’è anche il Consorzio Olivetti, chiuso a seguito del cedimento di una serie di strutture e della caduta di calcinacci. In particolare l’ingresso principale e quello secondario sono stati interdetti per motivi di sicurezza, come si evince dalle foto che vi proponiamo nella galleria sottostante. Sgomberata anche una palazzina nella piazza di Arco Felice dove sorge la nota caffetteria Up and Down costretta anch’essa a chiudere al pubblico.

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