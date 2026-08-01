Il sindaco di Pozzuoli ai cittadini «Sono ore difficili, siamo vicini ad ognuno di voi»

POZZUOLI – «La situazione resta complessa e richiede il massimo impegno da parte di tutti. Sul territorio stiamo affrontando numerose criticità: danni alla viabilità, perdite alla rete idrica, verifiche su edifici che in alcuni casi potrebbero compromettere la sicurezza delle strade e rendere necessarie limitazioni o chiusure temporanee. Parallelamente stiamo lavorando per consentire la riapertura del porto, attraverso tutte le verifiche tecniche necessarie. Per garantire un supporto più efficace abbiamo inoltre attivato nuovi numeri telefonici dedicati all’assistenza dei cittadini, così da rendere più rapide le segnalazioni e gli interventi.» E’ quanto fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. «So bene che sono ore difficili. Tante famiglie vivono con preoccupazione questa fase e molte stanno affrontando disagi importanti. Posso assicurarvi che ogni richiesta viene presa in carico e che tutte le squadre comunali, insieme alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale, ai tecnici e ai volontari, stanno lavorando senza sosta per dare risposte nel più breve tempo possibile.»

I NUMERI – 08119669079 (9-19) – 08118894404 (9-19) – 08118894411 (9-19) – Sono attivi H24 anche i numeri: 08118894400 – 0818551891 (Polizia Municipale) – 800232525 (Sala Operativa Regionale Unificata)