Il Ministro Musumeci in visita a Pozzuoli «In arrivo aiuti e un nuovo decreto»

POZZUOLI – «In arrivo aiuti per gli sfollati in un nuovo decreto per i Campi Flegrei» È quanto ha annunciato poco fa il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci giunto in visita a Pozzuoli. Dopo aver partecipato al COC presso la sede di Monterusciello, Musumeci ha visitato il porto di Pozzuoli che riaprirà domani mattina dopo lo stop arrivato in seguito alla forte scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Presenti sul posto anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, l’assessore regionale Fiorella Zabatta e il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.

GLI INTERVENTI – «Ogni istituzione sta facendo la propria parte per ripristinare prima possibile le condizioni di normalità ed evitare i comprensibili disagi delle comunità colpite. – ha detto Musumeci – Stiamo lavorando da tre anni, insieme alla Regione e ai Comuni, per ridurre la esposizione al rischio di chi vive in questa area assai complessa. È un programma pluriennale che si aggiorna di anno in anno, e che comprende infrastrutture pubbliche e private. Abbiamo cominciato dalle scuole e dagli assi stradali strategici. Al mezzo miliardo già impegnato aggiungeremo altre risorse. Qui si può convivere con il rischio, e il governo Meloni farà di tutto perché ciò avvenga.»