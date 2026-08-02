Volontari in campo accanto agli sfollati a Pozzuoli

POZZUOLI – Mentre la terra continua a tremare e centinaia di cittadini vivono ore di paura e incertezza, la solidarietà risponde presente. L’Associazione Idee e Concretezza, insieme alla Comunità Amalia Fusco, ha raggiunto il Palatrincone di Pozzuoli, uno dei principali punti di accoglienza allestiti per l’emergenza, portando beni di prima necessità alle famiglie colpite dalle continue scosse sismiche che stanno interessando l’area dei Campi Flegrei. Ad accogliere e assistere la popolazione sono già presenti, senza sosta, i volontari della Protezione Civile Salamandra, impegnati fin dalle prime ore dell’emergenza nelle attività di supporto e assistenza, in costante collaborazione con le istituzioni e con tutti gli enti operativi sul territorio. Acqua, generi alimentari, materiali indispensabili e anche giochi di società per i bambini sono stati consegnati grazie all’impegno dei volontari, trasformando la solidarietà in un aiuto concreto. Un gesto semplice ma significativo, pensato anche per regalare ai più piccoli un momento di serenità e di normalità in un periodo segnato dalla paura e dall’incertezza. «In momenti come questi non servono solo parole, ma gesti. Abbiamo sentito il dovere di esserci, perché chi è costretto a lasciare la propria casa o vive nell’incertezza deve sapere che la comunità non lo abbandona. Nessuno deve sentirsi solo.» L’iniziativa rappresenta un segnale concreto di vicinanza alla popolazione flegrea, duramente provata dalle continue scosse. Accanto alle istituzioni e ai soccorritori, il volontariato continua a svolgere un ruolo essenziale, offrendo assistenza, conforto e sostegno a chi ne ha più bisogno.