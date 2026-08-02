Casa distrutta e locale danneggiato, il grido di dolore di Ugo «Ho paura di andare a dormire. Resto o vado via?»

POZZUOLI – È uno dei tanti gridi di dolore quello che arriva da Ugo Volpe, titolare di UMD, noto locale del centro storico di Pozzuoli. Dopo la forte scossa di magnitudo 4.7 il suo locale è stato danneggiato mentre la sua casa è andata quasi completamente distrutta. «Sono nato a Pozzuoli 44 anni fa. Qui sono cresciuto, qui ho costruito la mia vita, il mio lavoro, le mie attività. Qui ci sono i miei amici, la mia famiglia, la mia compagna, mia figlia. – racconta Ugo – Ho sempre difeso questa terra con orgoglio, perché i Campi Flegrei non sono solo il posto in cui vivo: sono casa. Ma oggi, per la prima volta, mi ritrovo a farmi una domanda che non avrei mai immaginato: resto o vado via?» Una domanda questa, che nelle ultime ore si stanno facendo molti commercianti e imprenditori che negli ultimi anni stanno facendo i conti con le continue crisi sismiche che stanno devastando l’economia del territorio.

LA PAURA – «Fa male anche solo scriverlo. – spiega – Non ho paura di lavorare o di ricominciare. Ho paura di andare a dormire. Ho paura per tutti noi. Andare via significherebbe lasciare tutto quello che ho costruito in una vita. Restare significa convivere con una paura che non avevo mai conosciuto. Amo questa terra più di ogni altra cosa. Ed è proprio per questo che oggi il cuore è diviso tra l’amore per la mia casa e il desiderio di proteggere le persone che amo. Spero solo che un giorno si possa tornare a vivere qui senza paura. Perché nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra la propria terra e la sicurezza dei propri cari. Forza Pozzuoli. Forza Campi flegrei. Qualsiasi sia la mia scelta sarai sempre casa».