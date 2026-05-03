Concorso vigili a Pozzuoli: pochi giorni per partecipare e criteri che favoriscono gli “interni”

POZZUOLI – Sette posti da istruttore di vigilanza al Comune di Pozzuoli. Un bando formalmente corretto, ma che – alla lettura integrale – presenta alcune scelte che stanno alimentando interrogativi tra candidati e osservatori. Non si tratta di irregolarità, è bene sottolinearlo, ma di un insieme di elementi che, sommati, delineano un concorso con accesso ristretto, forte selettività iniziale e criteri che potrebbero incidere sugli equilibri finali.

La corsa parte subito: solo 10 giorni per candidarsi. Il primo dato che emerge è il tempo: dieci giorni per presentare domanda. Un termine legittimo, ma molto più breve rispetto a quello adottato in numerosi altri concorsi pubblici.In concreto significa che: chi non intercetta subito il bando rischia di restare fuori; la partecipazione potrebbe ridursi a una platea già informata o attenta ai canali istituzionali.

Nessuna banca dati: prova più “imprevedibile”. Il bando esclude la pubblicazione preventiva dei quiz. Una scelta consentita, ma che cambia radicalmente il tipo di preparazione richiesto. Tradotto: niente simulazioni mirate; maggiore peso alla preparazione teorica generale; minore standardizzazione della prova rispetto ad altri concorsi simili.

Il nodo titoli: esperienza nel Comune vale il doppio. È però nella valutazione dei titoli che emerge uno degli aspetti più rilevanti. Il bando prevede che: un anno di servizio nel Comune valga fino a 1 punto; lo stesso servizio in altre amministrazioni valga fino a 0,50 punti. Una differenza significativa. Formalmente è possibile. Ma nella pratica: chi ha già lavorato nell’ente parte con un vantaggio concreto; si crea una distinzione netta tra “interni” ed “esterni”

Posti ridotti dalle riserve. Altro elemento da considerare: le quote riservate. Su 7 posti: una parte è destinata a volontari delle Forze Armate; un’altra al Servizio Civile. Il risultato è che i posti realmente aperti alla competizione generale si riducono ulteriormente.

Valutazioni decisive ma non numeriche. La prova orale include anche una valutazione psico-attitudinale che non attribuisce punteggio ma determina l’idoneità. Un passaggio delicato: non incide sul voto finale; ma può escludere il candidato. Una dinamica prevista nei concorsi di vigilanza, ma che introduce una componente meno “misurabile”.

Il quadro complessivo. Presi singolarmente, tutti questi elementi rientrano nella normativa. Ma letti insieme delineano un concorso con caratteristiche precise: tempi rapidi; platea potenzialmente limitata; valorizzazione dell’esperienza interna; selezione molto concentrata sulle prove. Nessuna irregolarità, ma resta il tema dell’equità percepita. Il punto non è la legittimità – in quanto il bando rispetta le regole – ma la percezione complessiva del processo. In contesti come questo, il confine è sottile: tra una procedura pienamente conforme e una che, pur rispettando la norma, può apparire meno aperta o meno competitiva rispetto ad altre esperienze concorsuali. Un tema che, come spesso accade, non riguarda solo il diritto, ma anche la fiducia dei cittadini nei meccanismi di selezione pubblica.